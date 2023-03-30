На улице Пушкина водитель возомнил себя пешеходом

30.03.2023 | 16:06

В Пензе участников движения шокировал поступок водителя на пересечении улиц Пушкина и Кулакова. Тот нарушил несколько правил.

Кадры с этим моментом появились в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 30 марта.

Владелец регистратора ехал по улице Пушкина в сторону ее пересечения с Космодемьянской. Он остановился на красный сигнал светофора.

В это мгновение начали движения водители, ожидавшие зеленого света на улице Кулакова. Один из них, находившийся за рулем темной иномарки, презрел все правила и, повернув на пешеходный переход, проехал по нему.

Целью автомобилиста был тротуар. Чуть замедлившись, машина поднялась в пешеходную зону и осталась там.

«Красавчик», - так назвал видео автор. Кадры были сделаны 29 марта в 10:23.

Один из комментаторов под постом отметил, что, возможно, нарушитель живет где-то в частных строениях, располагающихся вдоль улицы Пушкина. Там нередко можно увидеть припаркованные на газонах и тротуарах машины.

Видео vk.com/avtohampenza.