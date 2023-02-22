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Автохамы

На проспекте Строителей таксист пронесся перед толпой пешеходов

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Пензенского водителя возмутило поведение таксиста на проспекте Строителей. Нарушение правил дорожного движения было зафиксировано напротив дворца спорта «Буртасы».

На записи, сделанной автором, видно, что шофер проигнорировал красный сигнал светофора и не остановился вовремя перед пешеходным переходом.

Между тем на проезжую часть уже вышли пять человек, для которых загорелся зеленый свет. Они оказались в опасном положении.

«Мог целую толпу сбить», - посетовал мужчина, оказавшийся свидетелем нарушения ПДД.

По его мнению, такое поведение на дороге неприемлемо.

Видео Александра invite.viber.com.

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