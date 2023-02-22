На проспекте Строителей таксист пронесся перед толпой пешеходов

Пензенского водителя возмутило поведение таксиста на проспекте Строителей. Нарушение правил дорожного движения было зафиксировано напротив дворца спорта «Буртасы».
На записи, сделанной автором, видно, что шофер проигнорировал красный сигнал светофора и не остановился вовремя перед пешеходным переходом.
Между тем на проезжую часть уже вышли пять человек, для которых загорелся зеленый свет. Они оказались в опасном положении.
«Мог целую толпу сбить», - посетовал мужчина, оказавшийся свидетелем нарушения ПДД.
По его мнению, такое поведение на дороге неприемлемо.
Видео Александра invite.viber.com.
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