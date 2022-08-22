Иномарку с саратовскими номерами оставили на тротуаре на ул. Крупской

22.08.2022 | 10:38

В Пензе водитель нарушил правила парковки на улице Крупской. Снимок автомобиля в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» прислала горожанка.

В объектив ее камеры попал Volkswagen с госномером В868УС/164. Иномарка стояла на тротуаре возле дома № 9 в 10:32 в воскресенье, 21 августа.

Ранее в рубрику «Автохамы» прислали фото автомобиля Toyota, оставленного в пешеходной зоне рядом с зеброй напротив дома № 24 на улице Гагарина. Водитель преградил путь всем, кому требовалось пересечь проезжую часть.

На переднем стекле иномарки был знак «Инвалид».

Пензенцы часто жалуются на автомобилистов, паркующихся и под окнами домов. Так, в июле горожанин сообщил о владельце «семерки», регулярно оставляющем машину на тротуаре у подъезда дома № 4 на улице Глазунова.