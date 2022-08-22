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Автохамы

Иномарку с саратовскими номерами оставили на тротуаре на ул. Крупской

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В Пензе водитель нарушил правила парковки на улице Крупской. Снимок автомобиля в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» прислала горожанка.

В объектив ее камеры попал Volkswagen с госномером В868УС/164. Иномарка стояла на тротуаре возле дома № 9 в 10:32 в воскресенье, 21 августа.

Ранее в рубрику «Автохамы» прислали фото автомобиля Toyota, оставленного в пешеходной зоне рядом с зеброй напротив дома № 24 на улице Гагарина. Водитель преградил путь всем, кому требовалось пересечь проезжую часть.

На переднем стекле иномарки был знак «Инвалид».

Пензенцы часто жалуются на автомобилистов, паркующихся и под окнами домов. Так, в июле горожанин сообщил о владельце «семерки», регулярно оставляющем машину на тротуаре у подъезда дома № 4 на улице Глазунова.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

К парню своему боялся опоздать - вот и бросил поближе.

Гость||

Ну в Пензе в основном водители дебилы. А откуда взяться нормальным, если в основном проживают глупомордые?

Гость||

В Пензе ГАИ нет, а потому где хочу там и ставлю. И других призываю делать так же

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе ГАИ нет, а потому где хочу там и ставлю. И других призываю делать так же
Дурачок опять всрюкнул.

ГАИ с 1998 года нет нигде. Не благодари.

Гость||

Гость писал(a):

в основном проживают глупомордые?
Сам-то ты чьих будешь? Умнорожих?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.08.2022 10:57

Гость писал(a):

Не благодари.

Свин дебильный снова напрашивается. Поблагодари.

Вот как у ищущего ГАИ дурачка подгорело то, аж динозавром всхрюкнул.

Гость||

какие все таки очень "интересные" новости пишет ПЕНЗИФОРМ, может хватит всякую ерунду выкладывать уже тошнит

Гость||

Как это нет ГИБДД. Очень даже есть. Они только другими делами занимаются. Например, очень успешно делают пропаганду безответственности пешеходов. Львиная доля заслуги их в этом.

Гость||

Гость писал(a):

очень успешно делают пропаганду безответственности пешеходов
А подробнее можно? Как это у них получается?

Гость||

Налейте сто грамм полковнику в запасе.

Гость||

Гость писал(a):

Налейте сто грамм полковнику в запасе.
Я бы тебя хлыстнул.

Гость||

Гость писал(a):

Я бы тебя хлыстнул.
Папашу своего хлысни!!!Он тебя в грозу сделал глупомордого?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Налейте сто грамм полковнику в запасе.

=========================

Напротив дома 50 по Попова по-прежнему паркуются

через бордюр в парке. Несмотря на какие-то там

приборы и предупреждения администрации.

Имя: Гость
Комментарий:

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