В Пензе владелец «семерки» оккупировал тротуар под окнами дома

18.07.2022 | 14:05

В Пензе владелец ВАЗ-2107 пренебрегает интересами окружающих. Сообщение об этом пришло в рубрику «Автохамы» портала «ПензаИнформ».

На снимках запечатлена «семерка» с госномером С535ХН/58. Всей правой частью машина разместилась на пешеходной дорожке, полностью перегородив ее.

«Регулярно оставляет машину на тротуаре под окнами своей квартиры, ул. Глазунова, д. 4, 3 подъезд, хотя на парковке достаточно мест», - написал автор.

Он уточнил, что фото было сделано 17 июля в 10:00.