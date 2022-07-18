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Автохамы

В Пензе владелец «семерки» оккупировал тротуар под окнами дома

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В Пензе владелец ВАЗ-2107 пренебрегает интересами окружающих. Сообщение об этом пришло в рубрику «Автохамы» портала «ПензаИнформ».

На снимках запечатлена «семерка» с госномером С535ХН/58. Всей правой частью машина разместилась на пешеходной дорожке, полностью перегородив ее.

«Регулярно оставляет машину на тротуаре под окнами своей квартиры, ул. Глазунова, д. 4, 3 подъезд, хотя на парковке достаточно мест», - написал автор.

Он уточнил, что фото было сделано 17 июля в 10:00.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Вы там написали, как будто он один такой на весь город.

Гость||

Ага, таких хамов по Пензе каждый первый. Выйди и дай ему в рожу! Или только тут все смелые?

Гость||

На таких авто неудачники только передвигаются и трясутся на эти ведра, вот и ставят под окнами.

Гость||

Я люблю семерка

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Регулярно оставляет машину на тротуаре под окнами своей квартиры, ул. Глазунова, д. 4, 3 подъезд, хотя на парковке достаточно мест», - написал автор.
Ну привык этот недоносок к безнаказанности и вседозволенности. Кругом ведь одни терпилы.

Гость||

У этого паркуна-дурачка как у большинства буртасов в голове ветер, в жопе дым. Он сам скоро доездится.

Гость||

Гость писал(a):

Кругом ведь одни терпилы
А потому что любой терпила - лучше, достойнее и полезнее тебя, пустопляса.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На снимках запечатлена «семерка» с госномером С535ХН/58. Всей правой частью машина разместилась на пешеходной дорожке, полностью перегородив ее.
Будет ли реакция начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области, полковника полиции Шматкова Антона Витальевича?

Гость||

Гость писал(a):

любой терпила - лучше, достойнее и полезнее
Трудно с этим спорить. Терпила действительно уважаемый член общества.

Гость||

Комментарии ни к чему - штраф -порядок. И продолжение - сразу отреBится.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Регулярно оставляет машину на тротуаре под окнами своей квартиры,
Боится украдут такое говно? Дядя из глухой деревни?

Гость||

Гость писал(a):

«Регулярно оставляет машину на тротуаре под окнами своей квартиры,

Боится украдут такое говно? Дядя из глухой деревни?

Это и есть глухая деревня.

penzainform.ru писал(a):

, ул. Глазунова, д.

Гость||

Гость писал(a):

Выйди и дай ему в рожу!
Ты еще научишь шилом в бок,в темноте?Какой ты окаянный!

Гость||

Гость писал(a):

Выйди и дай ему в рожу!

Ты еще научишь шилом в бок,в темноте?Какой ты окаянный!

Ты бы его хлыстнул?

Гость||

Гость писал(a):

Ты еще научишь шилом в бок,в темноте?
Там где не работает закон приходится доставать шило в темноте.

Имя: Гость
Комментарий:

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