На ул. Гагарина инвалид пренебрег правилами парковки

16.08.2022 | 10:04

На улице Гагарина тротуар напротив дома № 24 стал парковкой. Фотофакт нарушения прислала в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» горожанка Елена.

В понедельник, 15 августа, в 9:24 она запечатлела автомобиль Toyota с госномером Н328ХА/58. Водитель оставил машину в пешеходной зоне рядом с зеброй. Он преградил путь всем, кому нужно пересечь проезжую часть.

«Знак «Инвалид» на переднем стекле не дает права так парковаться», - резюмировала Елена.

Читатели часто делятся с сетевым изданием «ПензаИнформ» снимками автомобилей, владельцы которых оставляют их на тротуарах.

Так, утром 24 июля в пешеходной зоне у дома № 9 на улице Крупской сфотографировали Renault Kaptur с «красивым» номером. 17 июля житель областного центра запечатлел ВАЗ-2107, занявший проход у дома № 4 на улице Глазунова. По словам автора снимка, владелец «семерки» поступает так постоянно, невзирая на свободные места на парковке.