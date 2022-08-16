Сетевое издание|18+|Вторник|16 авг 2022|14:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Автохамы

На ул. Гагарина инвалид пренебрег правилами парковки

Печать
Telegram

На улице Гагарина тротуар напротив дома № 24 стал парковкой. Фотофакт нарушения прислала в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» горожанка Елена.

В понедельник, 15 августа, в 9:24 она запечатлела автомобиль Toyota с госномером Н328ХА/58. Водитель оставил машину в пешеходной зоне рядом с зеброй. Он преградил путь всем, кому нужно пересечь проезжую часть.

«Знак «Инвалид» на переднем стекле не дает права так парковаться», - резюмировала Елена.

Читатели часто делятся с сетевым изданием «ПензаИнформ» снимками автомобилей, владельцы которых оставляют их на тротуарах.

Так, утром 24 июля в пешеходной зоне у дома № 9 на улице Крупской сфотографировали Renault Kaptur с «красивым» номером. 17 июля житель областного центра запечатлел ВАЗ-2107, занявший проход у дома № 4 на улице Глазунова. По словам автора снимка, владелец «семерки» поступает так постоянно, невзирая на свободные места на парковке.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

И чё? ГАИ в Пензе нет, где и как хочу так и ставлю, накакал я на ваши ПДД

Гость||

Не хера се какой он инвалид?

Гость||

Моргунов?

Гость||

На фото видно что там не один такой дурачок встал

Гость||

Опять в комментариях пьянь усирается.

Гость||

Какой то петушарик а не инвалид

Гость||

Только это не улица Гагарина

Гость||

Это улица Ударная. Там вечный бардак с парковкой у больницы

Гость||

Это больница,адрес Гагарина.....

Гость||

У меня пожухло!

Гость||

Зато заборов для пешеходов в этом году навтыкали по всему городу а машины пусть ставят где захочется

Гость||

Гость писал(a):

Зато заборов для пешеходов в этом году навтыкали по всему городу а машины пусть ставят где захочется
Жопоносник, привыкший не соблюдать ПДД всхлипывает.

Гость||

ПЛОХО ЖИВЕМ!!!

Гость||

Не хочу оправдывать товарисча инвалида, НО!!! Сам инвалид и сегодня как раз посетил поликлинику на ул. Гагарина. И у меня возник вопрос, а куда можно поставить инвалиду машину у этой самой поликлиники?! Правильно! Некуда! Только далеко-далеко, а оттуда на костылях или коляске бодро и с песней... Зная об этом дурдоме поехал на такси, которое остановилось у поликлиники, конечно же, с нарушением правил! Иначе никак меня не высадить! Мы иногда ругаем таксистов за это. А я сегодня говорил спасибо двоим за это: один привёз, другой увёз. А городской власти огромное "спасибо" от таких, как я. Пишите дальше о доступной среде.

Гость||

Гость писал(a):

Не хочу оправдывать товарисча инвалида, НО!!! Сам инвалид и сегодня как раз посетил поликлинику на ул. Гагарина. И у меня возник вопрос, а куда можно поставить инвалиду машину у этой самой поликлиники?! Правильно! Некуда! Только далеко-далеко, а оттуда на костылях или коляске бодро и с песней... Зная об этом дурдоме поехал на такси, которое остановилось у поликлиники, конечно же, с нарушением правил! Иначе никак меня не высадить! Мы иногда ругаем таксистов за это. А я сегодня говорил спасибо двоим за это: один привёз, другой увёз. А городской власти огромное "спасибо" от таких, как я. Пишите дальше о доступной среде.
Чувак, здоровья тебе!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте