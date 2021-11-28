Водители приняли тротуар на Тернопольской за парковочную зону

28.11.2021 | 11:24

Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» фотофакты нарушения правил парковки на Тернопольской улице.

Снимки были сделаны 15 ноября в 7:35, а также 17-го числа в 7:30 возле дома № 18.

В объектив камеры пензенца попали автомобили Kia с госномером Е292МТ/13 и С854ТХ\58. Водители оставили машины на тротуаре. По словам автора фото, автовладельцы регулярно нарушают правила, паркуясь в пешеходной зоне.

Ранее житель Пензы поделился с редакцией видео, в котором запечатлел тротуар рядом с домом № 1 на улице Кулакова. Водители безбоязненно пользуются им как парковкой и проезжей частью, игнорируя знак «Пешеходная зона».