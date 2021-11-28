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Автохамы

Водители приняли тротуар на Тернопольской за парковочную зону

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Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» фотофакты нарушения правил парковки на Тернопольской улице.

Снимки были сделаны 15 ноября в 7:35, а также 17-го числа в 7:30 возле дома № 18.

В объектив камеры пензенца попали автомобили Kia с госномером Е292МТ/13 и С854ТХ\58. Водители оставили машины на тротуаре. По словам автора фото, автовладельцы регулярно нарушают правила, паркуясь в пешеходной зоне.

Ранее житель Пензы поделился с редакцией видео, в котором запечатлел тротуар рядом с домом № 1 на улице Кулакова. Водители безбоязненно пользуются им как парковкой и проезжей частью, игнорируя знак «Пешеходная зона».

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Гость||

Людям вообще уже ходить негде стало

Гость||

Машинки в кредит на последнее купят а сами ходят без трусов. Место для тачки обеспечить не могут вот и лезут во все щели.

Гость||

Там громадная парковка вдоль домов , но "баре" не привыкли ходить пешком , была бы возможность они бы и в подъезд или в магазин въехали. Нарушение умышленное , штрафовать , а за три подобных нарушения лишать прав на год и на дорогах свободнее и безопаснее будет.

Гость||

Велика Россия, а машину поставить негде

Гость||

А ещё говорят, вымираем. Дворы битком, жильё по питерским ценам, перепись бьёт рекорды по количеству переписанных людей. Кто ж это всё покупает, кто ж это ставит машины?

Гость||

ул.Камунестическая чем хуже,не тратуар, а парковка... каштаны вырубают,ради жопоместа для своег автохлама. ленинская администрация,гибдд и прокуратура безмолсвует...

Гость||

Гость писал(a):

ул.Камунестическая чем хуже,не тратуар, а парковка... каштаны вырубают,ради жопоместа для своег автохлама. ленинская администрация,гибдд и прокуратура безмолсвует...

ты букварь скурил?))

Гость||

Гость писал(a):

ты букварь скурил?))
Это выкидыш ЕГЭ. Будущий чиновник от партии власти .)

Гость||

В Пензе без знака машины ставят у бордюра и включают аварийку! зачем? у бордюра и без запрещающего знака ставить можно.

Гость||

Аварийка любимый инструмент автобыдла.

Гость||

Гость писал(a):

Людям вообще уже ходить негде стало
все дворы заставлены железом, почему нет законом и борьбы с этим? как жить?

Гость||

Гость писал(a):

Кто ж это всё покупает, кто ж это ставит машины?
кредиты бери хоть мульен, в каждом банке с распростертыми объятиями

Гость||

нужны большие штрафы буквально в каждом дворе на газонах.

Гость||

Ул. коммунистическая вся в автомобилях, обе стороны не раз обращалась в ГИБДД "а воз и ныне там" . Людям уже ходить опасно.

Имя: Гость
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