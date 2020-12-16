В Пензе автобус № 82с выехал на встречку, чтобы обогнать троллейбус

16.12.2020 | 08:40

В Пензе в объектив камеры видеорегистратора попало грубое нарушение ПДД, допущенное водителем общественного транспорта.

Инцидент произошел вечером во вторник, 15 декабря, у Доски почета Первомайского района. Видеозапись разместили в городском водительском сообществе во «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен троллейбус, который двигался с ул. Калинина налево, на ул. Свердлова. На повороте его попытались обогнать два транспортных средства: маршрутка (номер по видео определить не удалось) и автобус № 82с (госномер О993ЕВ/58).

Маршрутка прижала троллейбус справа, а автобус - слева. При этом водитель 82-го выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, но не успел проскочить. Остановившись, нарушитель начал жестикулировать, вероятно, возмущаясь действиями коллеги из троллейбуса. Видно, что в кабине 82-го в этот момент находился кто-то еще.

В итоге нарушитель подождал, пока троллейбус уедет, после чего вернулся на свою полосу и продолжил движение.

В комментариях пользователи поделились негодованием по поводу произошедшего: «Лишение только таких исправит», «Это перебор наглости», «Видно же, что он не хочет пропускать троллейбус и прет на встречку».

Несколько человек констатировали, что такие ситуации возникают на дорогах Пензы нередко.

«Да это обычные гонки между автобусом и троллейбусом, гонка за народом в порядке вещей», - написал один из интернет-пользователей.

В конце ноября в Сети появилось видео, снятое на перекрестке улиц Терновского и Сухумской. Чтобы преодолеть небольшой затор, водитель автобуса выехал на встречную полосу. Позднее в региональном управлении ГИБДД сообщили, что его привлекут к административной ответственности.