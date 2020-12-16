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Автохамы

В Пензе автобус № 82с выехал на встречку, чтобы обогнать троллейбус

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В Пензе в объектив камеры видеорегистратора попало грубое нарушение ПДД, допущенное водителем общественного транспорта.

Инцидент произошел вечером во вторник, 15 декабря, у Доски почета Первомайского района. Видеозапись разместили в городском водительском сообществе во «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен троллейбус, который двигался с ул. Калинина налево, на ул. Свердлова. На повороте его попытались обогнать два транспортных средства: маршрутка (номер по видео определить не удалось) и автобус № 82с (госномер О993ЕВ/58).

Маршрутка прижала троллейбус справа, а автобус - слева. При этом водитель 82-го выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, но не успел проскочить. Остановившись, нарушитель начал жестикулировать, вероятно, возмущаясь действиями коллеги из троллейбуса. Видно, что в кабине 82-го в этот момент находился кто-то еще.

В итоге нарушитель подождал, пока троллейбус уедет, после чего вернулся на свою полосу и продолжил движение.

В комментариях пользователи поделились негодованием по поводу произошедшего: «Лишение только таких исправит», «Это перебор наглости», «Видно же, что он не хочет пропускать троллейбус и прет на встречку».

Несколько человек констатировали, что такие ситуации возникают на дорогах Пензы нередко.

«Да это обычные гонки между автобусом и троллейбусом, гонка за народом в порядке вещей», - написал один из интернет-пользователей.

В конце ноября в Сети появилось видео, снятое на перекрестке улиц Терновского и Сухумской. Чтобы преодолеть небольшой затор, водитель автобуса выехал на встречную полосу. Позднее в региональном управлении ГИБДД сообщили, что его привлекут к административной ответственности.

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Гость||

уроды убирать их надо,одни аварии из за таких водителей особенно маршрутки .

Гость||

у него график, ему пофиг)) все должны расступиться))

это ж яжводительобщака

Гость||

Урод сам людей везет и подвергает опасности, так еще тралик режет с людьми. Таких категории Д навсегда навсегда надо лишать.

Гость||

Гость писал(a):

Таких категории Д навсегда навсегда надо лишать.
таких вообще права управления ТС надо лишать вообще

Гость||

И какие к нему примут меры сотрудники ГИБДД?

Гость||

много неадекватов среди автобусников и прочих общетранспорных

Гость||

Да у нас половина Пензы пешком ходить должно. Знатоки ПДД и понтовщики беспонтовые ))))

Гость||

очередной водятел))))

Гость||

Троллейбус такие манёвры совершать не может - самый безопасный транспорт.

Гость||

В кабине,находился кто то ещё,возможно стажёр,вот он и учил как подрезать,обгонять,на 1,5 м к остановке не подьезжать ,чтобы люди спрыгивали с бордюра ,а затем поднимались по ступенькам,вместо утренней зарядки.Здесь не просто штраф,таких надо лишать за аварийную ситуацию и выезд на встречу.Водителей троллейбусов 3 года учили правилам в ПТУ,а эти похоже просто передали в ГАИ не учась,три дня стажировки и вуаля

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Лишение только таких исправит», «Это перебор наглости», «Видно же, что он не хочет пропускать троллейбус и прет на встречку».
Вас последние 25 лет так возят, как скот. С чего вдруг сейчас возмущаться стали?

Гость||

Перевозчики,вообще,при приёме на работу водителем,спрашивают какие нибудь документы кроме прав?Водители автобусов ездят как им надо и удобно, но не по правилам,водители маршруток и такси вообще такое впечатление,что пол жизни на зоне,а теперь людей возят.А куда ещё податься после тюрьмы,только в таксисты

Имя: Гость
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