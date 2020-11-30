В Сети появились кадры «сумасшедшей езды» пензенского автобуса

30.11.2020 | 16:06

В понедельник, 30 ноября, в YouTube появился ролик, который автор назвал «Сумасшедшая езда пензенских автобусов». Кадры были сделаны стационарной камерой на пересечении улиц Сухумской и Терновского 27-го числа в 7:30.

Водитель автобуса большого класса двигается по Сухумской. Трафик плотный, транспорт едет медленно, большую часть времени стоит. Не желая ждать, шофер объезжает остановившиеся перед ним три легковушки по полосе встречного движения, чтобы совершить поворот на улицу Терновского.

Кроме того, водитель игнорирует запрещающий сигнал светофора и создает аварийную ситуацию для тех автомобилистов, которые поворачивают на Сухумскую.

Разместивший видео пользователь указал госномер автобуса - А022РА/58.

Водители общественного транспорта Пензы нередко грубо нарушают правила дорожного движения. Так, 24 января шофер, управлявший маршрутным такси, решил объехать затор на пересечении улиц Мира и Ленинградской по тротуару.

Видео пользователя ДТП Камера, www.youtube.com.