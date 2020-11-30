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Автохамы

В Сети появились кадры «сумасшедшей езды» пензенского автобуса

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В понедельник, 30 ноября, в YouTube появился ролик, который автор назвал «Сумасшедшая езда пензенских автобусов». Кадры были сделаны стационарной камерой на пересечении улиц Сухумской и Терновского 27-го числа в 7:30.

Водитель автобуса большого класса двигается по Сухумской. Трафик плотный, транспорт едет медленно, большую часть времени стоит. Не желая ждать, шофер объезжает остановившиеся перед ним три легковушки по полосе встречного движения, чтобы совершить поворот на улицу Терновского.

Кроме того, водитель игнорирует запрещающий сигнал светофора и создает аварийную ситуацию для тех автомобилистов, которые поворачивают на Сухумскую.

Разместивший видео пользователь указал госномер автобуса - А022РА/58.

Водители общественного транспорта Пензы нередко грубо нарушают правила дорожного движения. Так, 24 января шофер, управлявший маршрутным такси, решил объехать затор на пересечении улиц Мира и Ленинградской по тротуару.

Видео пользователя ДТП Камера, www.youtube.com.

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Гость||

Выделенная полоса для общественного транспорта в действии, все правильно сделал, а тазы подождут. Автобусу везде почет

Гость||

по встречке под красный - это норма для автобусов в пензе

такое можно снимать почти на каждом перекрестке

Гость||

Как будто знал, что автобус так сделает ))))) Спецом что ли мониторил?

Гость||

Но он же никому не помешал!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.11.2020 16:21|

Выделенная полоса для общественного транспорта в действии, все правильно сделал, а тазы подождут. Автобусу везде почет

согласен он ни кому не помешал а у него график. вот как сделают им полосу и все наладится

Гость||

Это новый сервис за 32 рубля, теперь никаких пробок.

Гость||

очередной водятел лоховозки, которому оп боку ПДД. Гнать таких нужно в три шкуры, он людей вообще то возит...

Гость||

Грабовские автобусы и маршрутки вообще постоянно по обочине ездят...ПДД не для них...

Гость||

Ну что разнылись, ну быкнул немного, с кем не бывает.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Водители общественного транспорта Пензы нередко грубо нарушают правила дорожного движения
"нередко"?

правильно писать "постоянно"

Гость||

Гость писал(a):

с кем не бывает
с нормальными водителями не бывает

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сумасшедшая езда пензенских автобусов
были бы как в Саранске на каждом перекрестке камеры - не было бы сумасшедшей езды

но это никому не нужно почему то

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Сумасшедшая езда пензенских автобусов
были бы как в Саранске на каждом перекрестке камеры - не было бы сумасшедшей езды

но это никому не нужно почему то

Встречка + красный

На 6 килорупий проехал

Гость||

Гость писал(a):

Выделенная полоса для общественного транспорта в действии, все правильно сделал, а тазы подождут. Автобусу везде почет
Если администрация ничего не делает, люди сами находят выход.

Гость||

Гость писал(a):

Если администрация ничего не делает, люди сами находят выход.
Эти люди дебилы и идиоты.

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Имя: Гость
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