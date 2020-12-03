В Пензе водителя автобуса накажут за «сумасшедшую езду»

03.12.2020 | 10:04

В Пензе установили личность водителя автобуса № 130, грубо нарушившего правила дорожного движения на пересечении улиц Сухумской и Терновского.

Ролик с название «Сумасшедшая езда пензенских автобусов» появился в социальной сети «ВКонтакте» 30 ноября. Камера запечатлела, как водитель автобуса большого класса двигается по Сухумской. Трафик плотный, транспорт едет медленно, большую часть времени стоит. Не желая ждать, шофер объезжает остановившиеся перед ним три легковушки по полосе встречного движения, чтобы совершить поворот на улицу Терновского.

Кроме того, водитель игнорирует красный сигнал светофора.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, в настоящий момент в отношении нарушителя, которым оказался 32-летний мужчина, составлен протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Водителю грозит штраф в 5 000 рублей или же лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

«Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области», - добавили в Госавтоинспекции.