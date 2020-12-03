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Автохамы

В Пензе водителя автобуса накажут за «сумасшедшую езду»

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В Пензе установили личность водителя автобуса № 130, грубо нарушившего правила дорожного движения на пересечении улиц Сухумской и Терновского.

Ролик с название «Сумасшедшая езда пензенских автобусов» появился в социальной сети «ВКонтакте» 30 ноября. Камера запечатлела, как водитель автобуса большого класса двигается по Сухумской. Трафик плотный, транспорт едет медленно, большую часть времени стоит. Не желая ждать, шофер объезжает остановившиеся перед ним три легковушки по полосе встречного движения, чтобы совершить поворот на улицу Терновского.

Кроме того, водитель игнорирует красный сигнал светофора.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, в настоящий момент в отношении нарушителя, которым оказался 32-летний мужчина, составлен протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Водителю грозит штраф в 5 000 рублей или же лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

«Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области», - добавили в Госавтоинспекции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Делайте выделенку для общественного транспорта.

Гость||

куда ж он так торопился?

Гость||

Гость писал(a):

Делайте выделенку для общественного транспорта.
Бюджет поправится....

Гость||

Ну, вот показали одного... А, остальные? Ежедневно вижу, как автобусы и маршрутки поворачивают на право со 2 полосы, перекрывая движение крайней правой. Обгоняют по встречке, перекрывают движения на перекрестках - выезжая на них с другой полосы и создают аварийные ситуации. Гоняют с бешеной скоростью, аж пассажиры летают по салону...

Гость||

Гость писал(a):

куда ж он так торопился?
c правами расстаться или денег в бюджет занести))

теперь он успел)

Гость||

Гость писал(a):

Ну, вот показали одного... А, остальные? Ежедневно вижу, как автобусы и маршрутки поворачивают на право со 2 полосы, перекрывая движение крайней правой. Обгоняют по встречке, перекрывают движения на перекрестках - выезжая на них с другой полосы и создают аварийные ситуации. Гоняют с бешеной скоростью, аж пассажиры летают по салону...
нужно как в саранске - на каждый перекресток камеры

там все ездят как шелковые

Гость||

Автобус экспресс.

Имя: Гость
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