За текущий осенне-зимний сезон охоты на пушных зверей в Пензенской области добыты 21 волк и около 3 000 лисиц. Эти цифры были названы на совещании, состоявшемся в региональном минлесхозе в среду, 20 февраля.
Сезон охоты на пушную дичь открылся в регионе 1 октября прошлого года и продлится до 28 февраля включительно.
В январе 2018 года в Пензенской области было убито шесть волков. Их застрелили в охотничьих угодьях Лунинского района.
В начале февраля три волчицы были застрелены в хозяйстве «Сурская охота», расположенном в Городищенском районе.
В минувшие выходные вблизи рабочего поселка Сура в Никольском районе охотники добыли трех взрослых волков и одну волчицу. Их обнаружили в стае из семи особей.
По оценке специалистов, зимой число серых хищников возрастает. Голод гонит их в более сытые в плане дичи чащобы. В поисках корма они прибегают из соседних регионов и наносят вред охотничьим хозяйствам.
Что касается лис, то они являются одним из основных переносчиков бешенства. Их не только отстреливают, но и вакцинируют с помощью приманки. Поедая ее, животное получает прививку против бешенства.
«Снижение численности хищников на территории региона является неотъемлемой частью ведения охотничьего хозяйства. Дикие плотоядные животные - волк, лисица и другие -наносят огромный ущерб охотничьим ресурсам и являются потенциальными распространителями бешенства», - отметили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
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