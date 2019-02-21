21.02.2019 | 10:39

За текущий осенне-зимний сезон охоты на пушных зверей в Пензенской области добыты 21 волк и около 3 000 лисиц. Эти цифры были названы на совещании, состоявшемся в региональном минлесхозе в среду, 20 февраля.

Сезон охоты на пушную дичь открылся в регионе 1 октября прошлого года и продлится до 28 февраля включительно.

В январе 2018 года в Пензенской области было убито шесть волков. Их застрелили в охотничьих угодьях Лунинского района.

В начале февраля три волчицы были застрелены в хозяйстве «Сурская охота», расположенном в Городищенском районе.

В минувшие выходные вблизи рабочего поселка Сура в Никольском районе охотники добыли трех взрослых волков и одну волчицу. Их обнаружили в стае из семи особей.

По оценке специалистов, зимой число серых хищников возрастает. Голод гонит их в более сытые в плане дичи чащобы. В поисках корма они прибегают из соседних регионов и наносят вред охотничьим хозяйствам.

Что касается лис, то они являются одним из основных переносчиков бешенства. Их не только отстреливают, но и вакцинируют с помощью приманки. Поедая ее, животное получает прививку против бешенства.

«Снижение численности хищников на территории региона является неотъемлемой частью ведения охотничьего хозяйства. Дикие плотоядные животные - волк, лисица и другие -наносят огромный ущерб охотничьим ресурсам и являются потенциальными распространителями бешенства», - отметили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.