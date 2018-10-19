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Общество | В Бековском районе бешенством заразились овца и теленок

19.10.2018|14:32
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57 случаев бешенства зафиксировано в Пензенской области по состоянию на пятницу, 19 октября. Смертельно опасное заболевание проявилось у 14 кошек, 19 лис, 22 собак, а также у овцы и теленка. Об этом ИА «ПензаИнформ» рассказали в Управлении ветеринарии по Пензенской области.

В прошлом году за аналогичный период в регионе было зарегистрировано семь случаев бешенства.

Только с 15 по 17 октября правительство Пензенской области издало четыре постановления, в котором по пяти адресам устанавливается карантин по бешенству. В Колышлее и Сердобске бешенством заразились бездомные собаки, в Бессоновке - кошка. В Бековском районе зарегистрировано два случая болезни у скота: в селе Затолокино - у овцы, в Яковлевке - у теленка.

«Основной кормовой базой для лис являются мыши. Чем больше пищи, тем больше лисят рождается в помете. Если при низкой кормовой базе щенков у лисы может быть 1-2, то при обилии еды - 7-8. Зима 2017-2018 года была теплая, мышей развелось много, и с этим связано увеличение популяции лис», - рассказал главный специалист-эксперт отдела противоэпизоотической и лечебной работы Управления ветеринарии Пензенской области Андрей Соловьев.

По словам Андрея Ивановича, домашние животные заражаются при контакте с инфицированными лисами. Те нередко забегают в населенные пункты и вступают в драку с собаками. Что касается теленка и овцы, то они находились на привязи без присмотра и также контактировали с лисами.

Основными мерами противодействия распространению бешенства являются вакцинация домашних животных и профилактическая работа с населением.

«В этом году на сегодняшний день в области привито в общей сложности 193 222 животных. Это 2 384 лошади, 111 368 коров, 25 691 голов мелкого рогатого скота, 36 740 собак, и 17 039 кошек. Для сравнения: за весь 2017 год было привито 238 072 животных», - привел цифры Андрей Соловьев.

Из-за роста заболеваемости бешенством ветеринары проводят подворные обходы и убеждают хозяев провести вакцинацию животных. Кроме того, разработаны памятки как для детей, так и для взрослых о том, как уберечься от страшной болезни.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|19.10.2018 15:22|

В Пензе половина оцев бешенством заражены и спокойно по улицам ходят.

Гость|19.10.2018 15:26|

Ещё в начале февраля предупреждал на этом сайте,что область "захлебнётся" от бешенства. Никому ничего не нужно. Во времена СССР лис травили отравленными куриными лапками,а сейчас лапами кормят пенсионеров и отправляют на экспорт в Китай. Спохватитесь,когда начнут от бешенства умирать дети,укушенные инфицированными собаками и лисами.

Гость|19.10.2018 16:23|

хим трасс в небе вроде ненаблюдалося

Гость|19.10.2018 16:24|

penzainform.ru писал(a):

2 384 лошади, 111 368 коров, 25 691 голов мелкого рогатого скота
penzainform.ru писал(a):
2 384 лошади, 111 368 коров, 25 691 голов мелкого рогатого скота

Имя: Гость
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