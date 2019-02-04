Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|4 фев 2019|14:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0.01oC
+0.01oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  75.06  |  $  65.59

Общество | В Городищенском районе охотники убили трех волчиц

04.02.2019|13:53
Печать

За минувшую неделю в Пензенской области охотники убили трех волчиц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза в понедельник, 4 февраля.

Как пояснили в ведомстве, отстрел серых хищников проводится для предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней животных и нанесения ущерба их жизни.

Волчицы были застрелены в хозяйстве «Сурская охота», расположенном в Городищенском районе.

В январе 2018 года в Пензенской области было убито шесть волков. Их застрелили в охотничьих угодьях Лунинского района.

«Дикие плотоядные животные (волк, лисица и другие) наносят огромный ущерб охотничьим ресурсам и являются потенциальными распространителями бешенства среди диких животных», - пояснили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Источник — фото: minleshoz.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|04.02.2019 14:09|

У каждой из них остались волчата, которые сейчас умирают голодной смертью.

Гость|04.02.2019 14:36|

penzainform.ru писал(a):

отстрел серых хищников проводится для предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней животных и нанесения ущерба их жизни.
Какой уж там ущерб - убили...

Гость|04.02.2019 14:37|

такие фотографии нельзя показывать

Гость|04.02.2019 14:39|

Убили двоих-отчитались за трёх.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!