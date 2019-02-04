04.02.2019 | 13:53

За минувшую неделю в Пензенской области охотники убили трех волчиц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза в понедельник, 4 февраля.

Как пояснили в ведомстве, отстрел серых хищников проводится для предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней животных и нанесения ущерба их жизни.

Волчицы были застрелены в хозяйстве «Сурская охота», расположенном в Городищенском районе.

В январе 2018 года в Пензенской области было убито шесть волков. Их застрелили в охотничьих угодьях Лунинского района.

«Дикие плотоядные животные (волк, лисица и другие) наносят огромный ущерб охотничьим ресурсам и являются потенциальными распространителями бешенства среди диких животных», - пояснили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.