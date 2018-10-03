03.10.2018 | 10:18

В понедельник, 1 октября, в Пензенской области открылся сезон охоты на пушную дичь и кабана.

Охотиться на пушных зверей можно будет до 28 февраля включительно. Эта же дата станет окончанием добычи кабана в закрепленных охотничьих угодьях.

В общедоступных угодьях можно будет добывать кабанов до 15 января, сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

По итогам зимнего учета 2018 года, в регионе обитают 11,5 тысячи зайцев-беляков и 9 тысяч русаков, 6 тысяч белок, 2 843 лисы, 521 горностай, 364 хоря, четыре волка и одна рысь, а также 1 722 кабана.

С февраля 2018 года существенно ужесточилось наказание за незаконную охоту. Так, убитый самец кабана обойдется браконьеру в 90 000 рублей, а самка - в 150 000 рублей.