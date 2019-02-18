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Общество | В Никольском районе застрелили трех волков и волчицу

18.02.2019|11:56
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В Никольском районе вблизи рабочего поселка Сура в минувшие выходные застрелили трех взрослых волков и одну волчицу. Их обнаружили в стае из семи особей.

В пресс-службе регионального минлесхоза сообщили, что сейчас в Пензенской области осуществляется активное регулирование численности волков.

«Данная работа проводится в целях предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания», - уточнили в ведомстве.

По оценке специалистов, зимой число серых хищников возрастает. Голод гонит их в более сытые в плане дичи чащобы. В поисках корма они прибегают из соседних регионов и наносят вред охотничьим хозяйствам.

Особого интереса добыча этих зверей у охотников не вызывает: с дикой собаки и взять нечего.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|18.02.2019 12:13|

шубу значит и шапку из волка стало непонтово да?

Гость|18.02.2019 12:24|

Почему никто не ноет по поводу массового убийства диких собачек?

Гость|18.02.2019 12:30|

Гость писал(a):

Почему никто не ноет по поводу массового убийства диких собачек?
Почему любители животных о них не позаботятся, не накормят???

Гость|18.02.2019 12:32|

изверги!!!!это с вас паршивой овцы взять нечего.....

Имя: Гость
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