18.02.2019 | 11:56

В Никольском районе вблизи рабочего поселка Сура в минувшие выходные застрелили трех взрослых волков и одну волчицу. Их обнаружили в стае из семи особей.

В пресс-службе регионального минлесхоза сообщили, что сейчас в Пензенской области осуществляется активное регулирование численности волков.

«Данная работа проводится в целях предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания», - уточнили в ведомстве.

По оценке специалистов, зимой число серых хищников возрастает. Голод гонит их в более сытые в плане дичи чащобы. В поисках корма они прибегают из соседних регионов и наносят вред охотничьим хозяйствам.

Особого интереса добыча этих зверей у охотников не вызывает: с дикой собаки и взять нечего.