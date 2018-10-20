20.10.2018 | 15:58

В Пензенской области проводится профилактическая вакцинация бешенства не только домашних животных, но и обитателей дикой природы. Об этом ИА «ПензаИнформ» рассказал главный специалист-эксперт отдела противоэпизоотической и лечебной работы Управления ветеринарии Пензенской области Андрей Соловьев.

«Работа с использованием индивидуальной приманки с дозой вакцины проводится с 2015 года. При ее поедании дикое животное получает прививку против бешенства. Разбрасывание приманки проводится дважды в году - в марте-апреле и с конца сентября по 15 ноября», - сообщил Андрей Иванович.

В 2016 году пензенские специалисты использовали 60 000 доз вакцины. В 2017-м подавали заявку на то же количество, но удалось получить значительно больше - 143 500 доз. В 2018-м в область завезли первоначальное количество - 60 000 - и уже на 80% использовали.

По словам Андрея Соловьева, к работе привлекаются и сотрудники муниципалитетов, и охотоведы, и охотники - местные знатоки лисьих нор. Места, где закладывается приманка, помечаются на картах. Через 20-25 дней после закладки проводится проверка - съедено ли лакомство животными.

В состав приманки входит вещество, окрашивающее зубы животного в желтый цвет. После проведения работы для проверки качества закрепления вакцины проводится отстрел 1-2 лисиц. У них визуально проверяют цвет зубов и лабораторными методами исследуют мозг.

«Это объемнейшая и очень серьезная работа, которая приносит свои плоды», - заключил Андрей Соловьев.

По состоянию на 19 октября в Пензенской области зарегистрировано 57 случаев бешенства. Смертельным заболеванием заразились 14 кошек, 19 лис, 22 собаки, а также овца и теленок. Как правило, домашние животные заражаются при контакте с инфицированными лисицами - основными переносчиками.

В прошлом году за аналогичный период в регионе было зарегистрировано семь случаев этого заболевания.