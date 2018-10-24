24.10.2018 | 10:49

Из Заречного будут вывезены шесть лосей. Об этом говорится в приказе, подписанном министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александром Москвиным.

В документе указывается, что пол и возраст сохатых, подлежащих депортации, не ограничиваются. Их будут отлавливать без применения огнестрельного оружия. Процесс выдворения лесных великанов за пределы закрытого города должен завершиться до 31 декабря этого года.

Причиной, вызвавшей необходимость регулирования численности лосей в Заречном, называется угроза нанесения ущерба здоровью зареченцев.

Ранее в Сети появилось видео драки двух самцов за лосиху. После этого часть животных решено было вывезти из закрытого города.

Впоследствии лосиху, из-за которой произошла схватка, сбил автомобиль. 19 октября один из двух лосят, вместе с мамой-лосихой живших в Заречном, убежал из города.

С 2014 года было проведено три операции по вывозу сохатых. Их поселили в Золотаревском лесничестве, Кузнецком и Пензенском районах. При проведении первой акции погибла взрослая самка. Животное не смогло прийти в себя после введения ему снотворного. Вскрытие показало, что остановка сердца произошла из-за стресса.