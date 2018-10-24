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Общество | До 31 декабря из Заречного депортируют шесть лосей

24.10.2018|10:49
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Из Заречного будут вывезены шесть лосей. Об этом говорится в приказе, подписанном министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александром Москвиным.

В документе указывается, что пол и возраст сохатых, подлежащих депортации, не ограничиваются. Их будут отлавливать без применения огнестрельного оружия. Процесс выдворения лесных великанов за пределы закрытого города должен завершиться до 31 декабря этого года.

Причиной, вызвавшей необходимость регулирования численности лосей в Заречном, называется угроза нанесения ущерба здоровью зареченцев.

Ранее в Сети появилось видео драки двух самцов за лосиху. После этого часть животных решено было вывезти из закрытого города.

Впоследствии лосиху, из-за которой произошла схватка, сбил автомобиль. 19 октября один из двух лосят, вместе с мамой-лосихой живших в Заречном, убежал из города.

С 2014 года было проведено три операции по вывозу сохатых. Их поселили в Золотаревском лесничестве, Кузнецком и Пензенском районах. При проведении первой акции погибла взрослая самка. Животное не смогло прийти в себя после введения ему снотворного. Вскрытие показало, что остановка сердца произошла из-за стресса.

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Гость|24.10.2018 11:13|

penzainform.ru писал(a):

Из Заречного будут вывезены шесть лосей. Об этом говорится в приказе, подписанном министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александром Москвиным
Это целых 6 жителей заречного перевезут в Пензу? Зачем на тут мигранты, тут и так их полно, еще и зареченцев не хватало!

Гость|24.10.2018 11:23|

из пензы ДВУХ отправте....

Гость|24.10.2018 11:40|

Гость писал(a):

из пензы ДВУХ отправте....
Ты куда собрался? Останешься тут.

Гость|24.10.2018 11:54|

отстрелить и отдать мясо в детские сады.

Гость|24.10.2018 12:00|

Гость писал(a):

и отдать мясо в детские сады.
За что ты так лос... детей не любишь?

Гость|24.10.2018 12:13|

Гость писал(a):

отстрелить и отдать мясо в детские сады.
Канибализм все таки. Пусть лучше в заречном живут за забором.

Гость|24.10.2018 12:16|

Помнится как то при депортации один помер.

Гость|24.10.2018 12:17|

Гость писал(a):

Канибализм
Каней тоже расстрелять

Гость|24.10.2018 12:21|

Уже и лоси миграционный закон нарушают. Докатились

Гость|24.10.2018 12:21|

Депортация

Депорта́ция (лат. deportatio «изгнание, высылка») или выдворе́ние — принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно — под конвоем. ПОД КОНВОЕМ.

Гость|24.10.2018 12:24|

Гость писал(a):

ПОД КОНВОЕМ.
Коней тоже расстрелять

Имя: Гость
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