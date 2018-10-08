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Происшествия | В Заречном легковой автомобиль сбил лосиху

08.10.2018|10:01
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В Заречном произошла авария с участием лосихи. Вечером в пятницу, 5 октября, водитель автомобиля «Лада-Гранта» сбил животное на улице Заводской. Об этом сообщает портал «Город Z».

«Возраст лосихи приблизительно четыре года. Животное получило травму, несовместимую с жизнью, - перелом позвоночника. На место происшествия выезжали специалисты минлесхоза, в дальнейшем они будут разбираться во всех обстоятельствах случившегося», - пояснила директор Управления природными ресурсами Заречного Татьяна Пчелинцева.

По ее словам, жертвой ДТП стала лосиха - героиня видео со схваткой двух самцов.

Водитель автомобиля в аварии не пострадал, хотя удар пришелся на его сторону и был сильным (транспортное средство получило серьезные механические повреждения).

«По закону штраф за лося, сбитого на участке дороги, где установлен предупреждающий знак «Дикие животные» (1.27), составляет 40 тысяч рублей. При этом по ОСАГО компенсация за сбитое животное не полагается, так как данная ситуация не является страховым случаем. Так что выплачивать штраф водителю придется за свой счет», - добавляет «Город Z».

Источник — «Город-Z»
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Гость|08.10.2018 10:42|

Как? Лось же священно животное в Заречном. Гореть ему в аду теперь.

Гость|08.10.2018 10:49|

Естественный отбор в действии. Наверняка выскочила под колеса, когда уже не затормозишь. Кому охота по доброй воле сбивать животных, наживая себе проблемы.

Гость|08.10.2018 10:51|

Вот интересно на каком расстоянии от установленного знака произошло ДТП, ПДД регламентирует расстояние в населенных пунктах — "50 — 100 м до начала опасного участка".

Имя: Гость
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