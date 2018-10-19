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Общество | В Заречном один из двух лосят убежал за пределы города

19.10.2018|17:55
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Один из двух лосят, вместе с мамой-лосихой живших в Заречном, убежал из закрытого города в пятницу, 19 октября. Об этом пишет портал «Заречье сегодня».

По словам очевидицы, около 13:00 около магазина «Зимняя вишня» семейство обгладывало листву с ветвей, но один лосенок сильно испугался машины и кинулся в сторону АМ-проходной. Ворота в этот момент оказались открытыми, и лосенок вместе с машинами вышел из Заречного.

За пределами города малыша ждала другая беда: на него с лаем набросились бродячие собаки. Побегав возле проходной, он вновь зашел в открывшиеся ворота, но внутренние створки были еще закрыты, и лосенок опять покинул город.

«В итоге он убежал в лес, который между А- и АМ-проходными, и больше оттуда не выходил. Мама со вторым теперь ищут беглеца в районе АМ-проходной», - сообщает портал.

Зареченцы высказывают свои мнения. «Не стал дожидаться, пока подстрелят, усыпят да вывезут. Сам ушел», - пишет один из комментаторов. Другой предполагает, что малыш будет пытаться вернуться в город либо, напротив, мать будет прорываться к нему.

«И как же он теперь в лесу один? Он привык в городе жить, с людьми, с мамой. Вообще родился даже на территории садика. Он там с голоду помрет один. Неужели нельзя как-то его в город завести обратно, приманить? Есть же специалисты, мы отвечаем за этих лосят!» - сокрушается еще один читатель портала.

До 22 ноября планируется вывезти нескольких лосей. Предполагается, что в первую очередь это будут лосихи, которые уже готовы весной дать потомство.

Источник — фото: zarpressa.ru
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Гость|19.10.2018 18:14|

В Зареночм судя по заголовку всего два лосенка. И один из них сбежал. Печаль.

Гость|19.10.2018 18:27|

ну хоть один спасся

Гость|19.10.2018 18:40|

Что вытворяют . Оставте их в покое . Вот теперь лосёнок без мамки погибнет . . Охот управление вам браконьеров ловить надо а вы чем занимаетьсь ? Шемышейский район вплоть до Лопатинского района сёла Армиёво , Пиксанкино, Никлюдово вам там работы полно .

Гость|19.10.2018 18:47|

Как раз выходные на носу, шашлыки...

Гость|19.10.2018 19:03|

Откройте ворота и выгоните всех алкашей и наркоманов.

Гость|19.10.2018 19:21|

Гость писал(a):

Откройте ворота и выгоните всех алкашей и наркоманов.
зачем? Пусть они все в этом заповеднике живут

Имя: Гость
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