26.12.2017 | 17:15

Пять лосей - самца, двух самок и двух лосят - вывезли из Заречного и благополучно доставили в охотничье хозяйство в Кузнецком районе. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника управления по охране, надзору и регулированию использования животного мира минлесхоза области Евгения Барбашина.

Усыпляли животных с помощью дротиков. На протяжении всего переезда за их состоянием следил ветеринар, приглашенный из Московской области. Все сохатые хорошо перенесли переезд, никто из них не травмирован. Каждому животному на ухо надели бирку с номером.

«Все расходы по перевозке животных взяло на себя охотничье хозяйство. В среднем на вывоз одного лося было потрачено около 50 тысяч рублей. Это затраты и на препараты, и на манипуляторы, и на доставку», - отметил Евгений Барбашин.

До Нового года из закрытого города должны вывезти еще одного лесного великана.

Тема «депортации» сохатых активно обсуждается зареченцами. Портал «Город Z» провел опрос среди горожан, в котором участвовали 963 человека. Большинство респондентов против того, чтобы из Заречного вывезли всех лосей. Из них 419 человек (43,5%) считают, что из ЗАТО достаточно удалить всего нескольких парнокопытных. 161 человек (16,7%) выбрали вариант «Сохатые всегда жили и будут жить в нашем городе».

За полную очистку улиц населенного пункта от диких животных проголосовали 37,4% опрошенных. Еще 23 зареченца (2,4%) оказались индифферентными к проблеме и ответили: «Мне все равно».

«Несмотря на такую картину, угроза того, что из Заречного вывезут всех лосей, существует. В областной минлесхоз не прекращается поток писем от зареченцев, которые категорически против соседства с сохатыми», - пишет «Город Z».