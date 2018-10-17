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Общество | Лосей из Заречного вывезут из-за их агрессивного поведения

17.10.2018|12:00
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Численность лосей, живущих в Заречном, вновь планируется сократить. Глава города Олег Климанов направил в минлесхоз соответствующий запрос после того, как два самца подрались за самку. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня».

Лосиха, из-за которой произошла схватка, позднее была сбита автомобилем. Тем не менее сейчас в Заречном, по данным экологов, живет около 15 лосей (с учетом родившихся весной телят).

«Лоси ведут себя опасно для людей. Обращение в минлесхоз мы подкрепили несколькими видео, на которых снят не только бой сохатых, но и момент, когда лось гонится за мужчиной. Поэтому мы просим вывезти необходимое число особей сейчас, не дожидаясь, как это было раньше, первого снега», - сообщила директор Управления материально-технического обеспечения Татьяна Пчелинцева.

По словам сотрудников минлесхоза, проблема может быть решена кардинально - вывозом за черту города всех лосей.

«Еще один вариант - выдворить только самок, чтобы прекратить размножение», - предложил начальник управления по охране, надзору и регулированию использования животного мира Евгений Барбашин.

С 2014 года было проведено три операции по вывозу лосей. Их поселили в Золотаревском лесничестве, Кузнецком и Пензенском районах. Куда отправят сохатых в этот раз, пока не решили.

Первая акция по депортации лосей привела к несчастному случаю. При транспортировке погибла взрослая самка. Животное не смогло прийти в себя после введения ему снотворного. Однако вскрытие не выявило признаков, которые говорили бы о пагубном воздействии препарата. Остановка сердца произошла из-за стресса.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|17.10.2018 12:19|

Они там давно об этом мечтают. Идея-фикс. Вывезти и отстрелить. Жители так не думают. Но кто их спросит. Прав тот, у кого власть. В советское время начальнички охотились прямо в зоне.

Гость|17.10.2018 12:26|

отвезите людей, оставьте лосей в покое, достали вы их уже..

Гость|17.10.2018 12:26|

Не пойму что-то: кто пишет 15 лосей в Заречном, кто - 65000. Сколько же на самом деле?

Гость|17.10.2018 12:27|

писать и умничать это одно. но когда тебе навстречу идёт такая махина а свернуть не куда это другое.многие пожилые люди стали отказываться от прогулок. страшно!

Гость|17.10.2018 12:27|

Откройте раз и навсегда этот городок и лоси сами сбегут без стрессов и с огромным удовольствием.

Гость|17.10.2018 12:29|

Здравый смысл возобладал. Хорошо. Любителям лосей предлагаю поселиться в зоопарке.

Гость|17.10.2018 12:32|

город надо открыть и лоси и крысы уйдут

Гость|17.10.2018 12:33|

Гость писал(a):

Здравый смысл возобладал. Хорошо. Любителям лосей предлагаю поселиться в зоопарке.
В смысле - в Заречном поселиться? Нет, уж лучше вы к нам.

Гость|17.10.2018 12:35|

Чем же тогда будет славиться Заречный, если лосей вывезут. Только Стартом, что ли?

Гость|17.10.2018 12:39|

Лосей вывезут в одно из охотхозяйство области . Где потом их отстрелят и сожрут . Вот и весь спектакль .

Гость|17.10.2018 13:04|

перестрелять и нет проблем!

Имя: Гость
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