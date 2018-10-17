17.10.2018 | 12:00

Численность лосей, живущих в Заречном, вновь планируется сократить. Глава города Олег Климанов направил в минлесхоз соответствующий запрос после того, как два самца подрались за самку. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня».

Лосиха, из-за которой произошла схватка, позднее была сбита автомобилем. Тем не менее сейчас в Заречном, по данным экологов, живет около 15 лосей (с учетом родившихся весной телят).

«Лоси ведут себя опасно для людей. Обращение в минлесхоз мы подкрепили несколькими видео, на которых снят не только бой сохатых, но и момент, когда лось гонится за мужчиной. Поэтому мы просим вывезти необходимое число особей сейчас, не дожидаясь, как это было раньше, первого снега», - сообщила директор Управления материально-технического обеспечения Татьяна Пчелинцева.

По словам сотрудников минлесхоза, проблема может быть решена кардинально - вывозом за черту города всех лосей.

«Еще один вариант - выдворить только самок, чтобы прекратить размножение», - предложил начальник управления по охране, надзору и регулированию использования животного мира Евгений Барбашин.

С 2014 года было проведено три операции по вывозу лосей. Их поселили в Золотаревском лесничестве, Кузнецком и Пензенском районах. Куда отправят сохатых в этот раз, пока не решили.

Первая акция по депортации лосей привела к несчастному случаю. При транспортировке погибла взрослая самка. Животное не смогло прийти в себя после введения ему снотворного. Однако вскрытие не выявило признаков, которые говорили бы о пагубном воздействии препарата. Остановка сердца произошла из-за стресса.