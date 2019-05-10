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Происшествия | По Пензе вновь прокатилась волна сообщений о минировании магазинов

10.05.2019|13:52
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В пятницу, 10 мая, по Пензе вновь прокатилась волна сообщений о минировании торговых центров. Взволнованные горожане делятся в социальных сетях видео из магазинов, где ведется эвакуация сотрудников и посетителей.

По информации, которая имеется в распоряжении ИА «ПензаИнформ», в правоохранительные органы поступили звонки о подозрительных предметах в более чем десятке торговых центров.

На места выезжают представители специальных служб, территорию магазинов оцепляют. Пока ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

13 апреля в Пензе сообщали о минировании сразу нескольких школ - по разным версиям, от пяти до семи. На всех объектах сотрудники Росгвардии и полиции обеспечивали охрану общественного порядка.

30 января в правоохранительные органы поступили телефонные звонки о минировании целого ряда объектов различного типа. Так, на два часа покинуть здание попросили всех сотрудников администрации Пензы. Информацию о звонках подтвердили в пресс-службе Управления ФСБ по Пензенской области.

В ночь с 28 на 29 декабря 2018-го в несколько пензенских торговых центров поступили телефонные сообщения о заложенных бомбах. Сотрудники полиции и других специальных служб незамедлительно выехали по адресам и провели проверки. В результате ничего опасного не обнаружено.

В ноябре 2017 года по той же причине были эвакуированы ученики многих школ и гимназий. Полиция проверила 227 объектов с массовым пребыванием граждан, в том числе 151 образовательное учреждение, 42 торгово-развлекательных центра, 11 лечебных учреждений, 7 спортивных и 16 иных объектов. Ни в одном из них взрывных устройств не обнаружили. По факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте было возбуждено уголовное дело.

Источник — фото и видео Богдана Богданова, vk.com/penza_live
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Гость|10.05.2019 14:02|

ТЦ борятся между собой за посетителей. Нечего личного - дружеское соперничество между бизнесменами.

Гость|10.05.2019 14:39|

Хотя бы одного шутника нашли и наказали?.. Работу надо работать, а они только звонки принимают, диспетчеры блин))

Гость|10.05.2019 15:08|

Наведите порядок с телефонами в тюрьмах и аферисты-бандеровцы не будут звонить.

Гость|10.05.2019 15:26|

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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