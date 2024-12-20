Названы лыжные трассы, которыми могут пользоваться пензенцы

20.12.2024 | 11:36

В городском комитете по физкультуре, спорту и молодежной политике перечислили лыжные трассы, которыми пензенцы могут пользоваться для активного отдыха.

Велолыжероллерная трасса в Ахунах имеет протяженность 2,2 км и освещена. Она работает по будням с 10:00 до 20:00, по выходным - с 9:00 до 21:00.

На лыжном стадионе «Снежинка» две площадки: освещенная нижняя, 1,7 км, и верхняя, 15 км, без освещения (она проходит по лесному массиву Западной Поляны).

На Олимпийской аллее протяженность трассы - 4,2 км. Она освещена и доступна в будни с 10:00 до 20:00, в выходные - с 9:00 до 22:00.

«Кроме того, для прогулок на лыжах можно использовать трассу от пожарно-спасательного центра на Западной Поляне до памятника расстрелянным революционерам 1905-1907 годов в Арбековском лесу. Локация не освещена», - добавили в мэрии.

Спорткомитет также подготовил карту для поиска ближайшей лыжной трассы.

Ранее сообщалось, что в Пензе начали заливку хоккейных площадок. Лед должен появиться более чем на 30 из них, еще 7 хотят использовать для подвижных игр.