Пензенский «Дизелист» уступил «ЭкоНиве» в Боброве

22.10.2024 | 09:59

Вечером в понедельник, 21 октября, пензенская молодежная хоккейная команда «Дизелист» сыграла в Боброве. Соперником выступила «ЭкоНива-Бобров».

Счет открыли пензенцы в первом периоде. На 3-й минуте матча шайбу в ворота соперников отправил Гадель Латыпов, а через несколько секунд гол забил Константин Головинов.

Хозяева льда распечатали ворота «Дизелиста» на 15-й минуте игры. «ЭкоНива» дважды огорчила пензенского голкипера. Счет сравнялся - 2:2.

Во второй двадцатиминутке хозяева закрепили успех, отправив в ворота «Дизелиста» третью шайбу.

В последнем периоде, на 49-й минуте матча, очко пензенцам принес Валерий Чернов. Но счет недолго сохранялся равным. Игрокам «ЭкоНивы» удалось забросить в ворота гостей три шайбы. Последний гол хозяева забили в пустые ворота, будучи в меньшинстве.

Матч завершился со счетом 6:3 в пользу «ЭкоНивы».

22 октября пензенскому «Дизелисту» предстоит выездная игра в Нововоронеже с «Протоном».