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Спорт

«Дизель» проиграл выездной матч с новичком ВХЛ

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Вечером в понедельник, 30 сентября, пензенский «Дизель» провел матч с ХК «Магнитка», одним из новичков ВХЛ, в Магнитогорске.

Первую шайбу в игре забросили хозяева льда в самом начале 1-го периода. Затем Максим Рыжков сравнял счет, огорчив вратаря «Магнитки». За ним успех закрепил Степан Копыльцов.

Во 2-м периоде хозяева льда забили гол пензенцам, счет вновь стал равным. В заключительной двадцатиминутке магнитогорцы вырвались вперед, забросив третью шайбу, а затем четвертую.

Пензенцы рискнули и сняли вратаря, чтобы сыграть шестью полевыми хоккеистами. Хозяева льда забили пятый гол в пустые ворота. «Магнитка» одержала верх со счетом 5:2.

«Кто больше заслуживал победы, тот и победил, я считаю, сегодня. У нас пока в команде есть личности, но нет коллектива. Поэтому будем делать выводы, будем готовиться к следующим играм. Да, забиваем очень мало, потому что надо лезть на пятак, что сегодня показал соперник. Мы почему-то не хотим рисковать своим здоровьем, от этого такой результат. Все впереди, поездка долгая. Думаю, что задачу, поставленную на поездку, мы выполним», - цитирует комментарий главного тренера «Дизеля» Альберта Логинова телеграм-канал пензенской команды.

Следующая игра состоится в среду, 2 октября. Соперником «Дизеля» станет ХК «Южный Урал».

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