В Пензе будут реконструировать поле стадиона «Первомайский»

17.08.2024 | 12:16

В Пензе планируется реконструировать главное поле стадиона «Первомайский». Об этом сообщили в регбийном клубе «Локомотив-Пенза» в субботу, 17 августа.

Совещание по вопросу предстоящей реконструкции прошло непосредственно на самом стадионе. Участники обсудили ближайшие шаги по обновлению игрового поля на «Первомайском». Оно должно соответствовать современным стандартам.

Тему реконструкции поднимали в областном правительстве еще осенью 2022-го.

«Тогда предполагалось, что работы начнутся в 2023 году, однако по ряду причин приступить к ним в намеченные сроки не удалось», - напомнили в пресс-службе клуба.

Сейчас предполагается, что осенью после проведения торгов начнутся технические работы, которые не затрагивают саму поляну. К работам непосредственно на ней намечено приступить весной 2025-го.