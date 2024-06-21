В Нижнеломовском районе пройдет конноспортивный праздник

21.06.2024 | 10:45

В воскресенье, 23 июня, в Нижнеломовском районе пройдет межрегиональный конноспортивный праздник «Скачки на Песчанке».

Он состоится на ипподроме «Песчанка» в селе Усть-Каремша.

В соревнованиях примут участие скаковые и рысистые лошади из Пензенской области и других регионов России.

«Гости праздника смогут увидеть зрелищные забеги, показательные выступления наездниц, а также творческие номера пензенских коллективов», - сообщается на странице правительства Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

Праздник в Усть-Каремше, собирающий как конников, так и болельщиков, уже стал традиционным.

В прошлом году в нем участвовали спортсмены из Пензенской области, Оренбурга, Саратова, Мордовии. Программа включала 6 заездов рысаков и верховую скачку для рабочих лошадей. Между заездами наездницы демонстрировали выездку и элементы джигитовки.