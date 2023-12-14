Пензенцам предлагают заняться спортом в новогодние праздники

14.12.2023 | 12:14

С 1 по 10 января 2024 года в Пензенской области пройдет 13 спортивных мероприятий. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал первый замминистра физической культуры и спорта региона Эдуард Копылов.

По его словам, впереди Всероссийская декада спорта и здоровья, финал регионального этапа общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», областные лыжные гонки, соревнования по спортивному ориентированию, теннису, мотоциклетному спорту, шашкам и другим видам.

Во время Всероссийской декады спорта и здоровья во всех городах и районах области запланировано более 1 000 мероприятий для разных категорий населения. В них будут участвовать более 65 тысяч человек.

4 января пройдет акция «Зимние забавы», популяризирующая разные виды физической активности. На Олимпийской аллее состоятся лыжные гонки и состязания по спортивному ориентированию.

Также в области будут работать 352 ледовые площадки - 157 хоккейных и 195 сезонных катков. На 103 объектах имеется прокат инвентаря, в том числе 2 687 пар коньков.

Кроме того, в регионе запланировано обустройство 355 лыжных трасс. Их общая длина составит 677,5 км.