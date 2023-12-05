Сетевое издание|18+|Среда|6 дек 2023|02:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Пензенский «Дизель» не смог устоять против воскресенского «Химика»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 5 декабря, пензенский «Дизель» сразился с воскресенским «Химиком» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Это была первая игра новой выездной серии.

Гости открыли счет на седьмой минуте встречи (шайба на счету Семена Сухова), но хозяева площадки быстро выровняли положение - 1:1. В этом же периоде Иван Кузьмин помог своей команде все-таки выйти вперед - 2:1 в пользу «Дизеля».

Однако вскоре от преимущества не осталось и следа, второй временной отрезок для подопечных Алексея Ваулина оказался разгромным. В ворота Дениса Синягина залетели три безответные шайбы - 2:4.

В заключительном периоде хозяева увеличили разрыв на еще одно очко. Итоговый счет - 5:2, «Дизель» терпит поражение от одного из лидеров турнирной таблицы.

В четверг, 7 декабря, пензенцы скрестят клюшки с хоккеистами команды «Рязань-ВДВ».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте