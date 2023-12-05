Пензенский «Дизель» не смог устоять против воскресенского «Химика»

05.12.2023 | 21:02

Во вторник, 5 декабря, пензенский «Дизель» сразился с воскресенским «Химиком» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Это была первая игра новой выездной серии.

Гости открыли счет на седьмой минуте встречи (шайба на счету Семена Сухова), но хозяева площадки быстро выровняли положение - 1:1. В этом же периоде Иван Кузьмин помог своей команде все-таки выйти вперед - 2:1 в пользу «Дизеля».

Однако вскоре от преимущества не осталось и следа, второй временной отрезок для подопечных Алексея Ваулина оказался разгромным. В ворота Дениса Синягина залетели три безответные шайбы - 2:4.

В заключительном периоде хозяева увеличили разрыв на еще одно очко. Итоговый счет - 5:2, «Дизель» терпит поражение от одного из лидеров турнирной таблицы.

В четверг, 7 декабря, пензенцы скрестят клюшки с хоккеистами команды «Рязань-ВДВ».