В Мокшанском районе пройдет первенство России по триатлону

02.08.2023 | 17:51

В Пензенской области стартует первенство России по триатлону. Соревнования пройдут с 4 по 6 августа на базе отдыха «Чистые пруды» в Мокшанском районе.

Открытие - в 15:00.

В состязаниях примут участие юноши и девушки в возрасте 13-14, 15-17 лет, а также спортсмены-юниоры 18-23 лет.

В область приедут атлеты из 22 регионов РФ, а также из Республики Беларусь. Всего в соревнованиях будут участвовать 382 человека, в их числе 21 пензенский спортсмен.

Атлеты покажут свои силы в индивидуальных состязаниях, которые состоятся 4-го и 5-го числа, и в эстафете 6-го числа, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

В августе 2022 года на «Чистых прудах» также прошли финальные соревнования по триатлону. В них приняли участие учащиеся из 17 регионов России.