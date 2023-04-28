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Спорт

Лучшие самбисты региона сразились на юношеском турнире «Победа»

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Под сводами дворца единоборств «Воейков» собрались лучшие самбисты региона. Стартовал юношеский турнир «Победа», который лишь в 2022-м получил статус областных соревнований.

«Мне тоже самбо небезразлично. В детском возрасте я занимался самбо, поэтому хочу вам пожелать, чтобы сегодня здесь вы отсоревновались на славу. Уверен, что среди вас проигравших не будет», - отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

На ковер вышли более 150 спортсменов из Кузнецкого, Нижнеломовского, Никольского, Наровчатского, Пачелмского, Городищенского, Бессоновского районов, а также Кузнецка, Заречного и Пензы.

Павел Цыпяев из Чемодановки занимается самбо уже 8 лет. В конце поединка рефери поднял вверх его руку. Павлу - 14 лет, он борется в весовой категории «71 килограмм».

«Знал, что выиграю. Начал делать приемы первым - и получилась победа. Не надо ждать и стоять», - подчеркнул участник турнира.

Турнир посвятили Дню Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию самбо.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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