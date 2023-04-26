На Олимпийской аллее началось обновление Галереи почета

26.04.2023 | 18:53

На Олимпийской аллее работники парка имени В. Г. Белинского совместно со специалистам регионального минспорта обновили Галерею почета. Конструкции установили вдоль центральной дорожки в 2004 году, чтобы отдыхающие видели тех, кто на мировом уровне прославлял родной край.

«Добавилось 25 спортсменов совместно с тренерами, общее количество спортсменов и тренеров составило 55 человек. Мы постарались объединить несколько видов спорта, чтобы на одном стенде количество спортсменов пересекалось, допустим, триатлон, плавание, гимнастика спортивная и художественная», - рассказала министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

На одном из баннеров - пензенцы-первопроходцы. С Николая Абрамова, который в 1964-м выступил в Токио, началась олимпийская летопись региона. Всего спортсмены Сурского края завоевали на Играх 50 медалей различного достоинства.

На аллее размещены фотографии не только чемпионов и призеров, но и участников, тренеров, которые вели своих воспитанников к победе.

«Эстафета олимпийцев продолжится с обновленными портретами, с новыми фотографиями, и жители смогут посмотреть на тех, с кого стоит брать пример. Уверена, наши спортсмены так и делали на протяжении многих лет», - сообщила главный специалист-эксперт Министерства физической культуры и спорта Пензенской области Татьяна Сарычева.

На снимке Владимиру Голясу, участнику Олимпиад в Барселоне и Атланте, чуть больше 20 лет. Он согласился на фотосессию, чтобы заменить свой портрет на стенде. Так мог сделать любой из спортсменов и тренеров.

«То поколение, с кем я тренировался и выступал на соревнованиях, меня помнит таким, а для жителей города это уже будет неузнаваемое лицо. Сейчас с новым форматом, с новыми фотографиями уже будет намного узнаваемее», - подчеркнул Владимир Голяс.

А бронзовый призер Олимпиады в Атланте Евгения Бочкарева захотела оставить фото, сделанное в 1996-м.

В числе новичков, чьи портреты разместят на Олимпийской аллее, - сестры Фролкины (Евгения и Ольга), Денис Айрапетян, Сергей Андронов, Антон Слепышев, Наталья Афремова, Виктория Андреева, Александр Брюханков и другие герои спорта.