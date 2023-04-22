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Спорт

БК «Юность» вышел в финал чемпионата Высшей лиги

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Баскетбольный клуб «Юность» вышел в финал чемпионата российской Высшей лиги. Чтобы попасть в «золотой поединок», команде требовалось победить дубль новосибирского «Динамо». Пензячки с этой задачей справились блестяще - захватили преимущество с первых минут встречи и уже после стартового периода заработали гандикап в 10 очков.

«Надо в каждом эпизоде решать, кто сможет сделать. Кто подошел, тот и будет праздновать победу», - прокомментировал главный тренер БК «Юность» Дмитрий Нестеровский.

Следующие две четверти прошли в равной борьбе, и динамовки не позволили красно-белым увеличить отрыв. Но все же сурская дружина владела инициативой, что и сказалось в заключительной 10-минутке. Пензячки снова совершили рывок и закрепили победу. Итоговый результат - 85:67 в пользу «Юности».

В воскресенье девушки проведут финал, в котором сразятся с еще одним сибирским коллективом - дублем красноярского «Енисея».

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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