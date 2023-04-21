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Спорт

«Локомотив» обыграл дзержинский клуб «Химик» со счетом 83:5

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Пензенский «Локомотив» победно вступил во вторую часть чемпионата страны по регби-15. После зимнего перерыва, который длился несколько месяцев, «железнодорожники» успели выиграть золотые медали в российской «семерке» и теперь нацелились на награды турнира по классической разновидности.

Стартовый матч состоялся в Дзержинске, где команда встречалась с местным «Химиком». Хотя гости действовали в статусе фаворита, такой прыти от них вряд ли кто-то ожидал. Открыли счет пензенцы на первой же минуте, а к исходу четверти часа обеспечили себе бонусное очко, сделав три заноса.

До конца тайма «железнодорожники» играли в стремительном темпе, раз за разом сминая защиту дзержинцев. Итог 40-минутки - девять попыток «Локомотива» и катастрофический для «Химика» счет 0:57.

После перерыва сурская дружина чуть сбавила темп, к тому же тренерский штаб провел массированные замены, дав отдохнуть многим лидерам. Так что во втором тайме пензенцы ограничились четырьмя результативными атаками, а хозяева, в свою очередь сумели положить попытку престижа.

83:5 - окончательный результат. «Локомотив» после уверенной победы над «Химиком» начнет подготовку к принципиальной встрече против одного из главных конкурентов - казанской «Стрелы». Матч пройдет на стадионе «Первомайский» 30 апреля, начало в 16:00.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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