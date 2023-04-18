Пензенский дартсмен стал трехкратным чемпионом России

18.04.2023 | 19:43

Пензенский дартсмен Роман Обухов снова стал чемпионом страны в личном разряде. На турнире, который проходил в Саранске, один из лидеров российского рейтинга завоевал третий титул в карьере.

«Были все сильнейшие дартсмены, пришлось постараться. Очень серьезный у меня был настрой в этом году, и хорошо, что все оправдалось», - рассказал Роман Обухов.

По традиции он тяжело входил в турнир. На старте чемпионата соперник из Краснодара доставил немало проблем.

«У меня это первая игра, я не могу войти, начинаю проигрывать, не попадаю в удвоение, при счете 1:3 кое-как удалось собраться, и я выиграл 4:3. Это была, наверное, самая сложная первая игра», - отметил Роман.

После этого Обухов почувствовал уверенность и стал побеждать одного конкурента за другим. Так и добрался до финала, где встретился с ростовчанином Антоном Колесовым. Решающий поединок был очень упорным, соперники шли очко в очко.

«Играли до пяти, при счете 4:4 он попал в 180, и я ему в ответ также кинул 180 очков в леге. Это был основополагающий момент, и после этого мне удалось закрыться первым подходом», - сообщил дартсмен.

Уже в звании чемпиона России Роман через неделю вступит в борьбу за победу во втором туре профессиональной лиги. Первое состязание осталось за Обуховым.