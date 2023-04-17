Игроки «Университета-Визита» выиграли утешительный финал

17.04.2023 | 21:27

Волейболистки «Университета-Визита» без потерь прошли в заключительный тур чемпионата российской Высшей лиги «Б» и выиграли утешительный финал за 7-13-е место.

На родной площадке пензячки встречались с коллективами из шести городов. Соперницы подобрались довольно ровные, и сражения получались бескомпромиссными. Не исключением были и пятисетовые поединки.

«У всех есть своя задача, поэтому чем выше люди по своей турнирной таблице забираются вверх, тем лучше. Здесь и личные какие-то есть счеты с какой-то командой. Ротация из одной команды в другую игроков добавляет интриги», - рассказал главный тренер ВК «Университет-Визит» Александр Ганин.

И все же пензенские студентки выделялись на общем фоне. Они всухую обыграли сильные команды из Брянска и Иркутска, а остальных соперниц - из Барнаула, Читы, Воронежа и Иванова - хозяйки тура победили со счетом 3:1.

Таким образом, очков не потеряли и уверенно заняли первое место в туре и общую седьмую позицию по итогам чемпионата российской Высшей лиги «Б».