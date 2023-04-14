В Пензе трудовые коллективы выявили лучших пловцов

14.04.2023 | 20:55

Представители коллективов предприятий, организаций и учреждений города Пензы встретились в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин», чтобы выявить лучших в плавании. За призовые места боролись 18 команд.

«В спартакиаде принимают участие как трудовые коллективы предприятий, так и врачи из больниц и силовые структуры. Я думаю, что это очень объединяет. С каждым годом все больше команд участвует в соревнованиях», - сообщила главный специалист городского спорткомитета Оксана Гришанова.

Юлия Михайлова представляла региональное управление федеральной службы исполнения наказаний.

«Любовь к плаванию у меня началась со школьной скамьи. Я занималась плаванием профессионально. В данный момент плаванием профессионально занимается мой сын. В свободное от работы время мы всей семьей посещаем бассейн для поддержания физической формы и боевого духа», - рассказала младший инспектор отдела охраны ФКУ СИЗО-1 Юлия Михайлова.

У женщин на спартакиаде дистанция была в два раза короче (25 метров), чем у представителей сильного пола (50 метров).

Завершающим этапом этого вида спартакиады стала эстафета.