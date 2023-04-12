В Пензу с золотыми медалями вернулись регбисты «Локомотива»

12.04.2023 | 20:40

Трехкратный чемпион России по регби-7 принял заслуженные награды. В областном министерстве прошла церемония чествования игроков, тренерского штаба и административного корпуса клуба «Локомотив-Пенза». Команда великолепно провела сезон в олимпийской разновидности и заслуженно завоевала золотые медали.

«Труднее повторять эти награды, потому что все игроки и команды, которые играют против нас, настраиваются по-особенному. Но команда и игроки, которые сегодня здесь присутствуют, выполнили поставленные цели и снова прославляют Пензенскую область», - отметил главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Команда выиграла все туры чемпионата, в том числе и домашний, что является уникальным достижением, которое можно только повторить, но не превзойти.

«Мы хотим открыто говорить о нашем спорте, особенно о регби в нашем регионе, потому что вы являетесь флагманом и многие ребятишки хотят на вас равняться», - подчеркнула министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

Но самая приятная часть церемонии - само награждение почетными грамотами и благодарственными письмами. Отмечены были все игроки, выступавшие в сезоне, тренеры и руководство клуба.

В свою очередь железнодорожники пригласили болельщиков на первую домашнюю игру после перерыва в чемпионате по регби-15 - против казанской «Стрелы».

«Завтра приступаем к тренировкам, это что касается состава по регби-7. Игроки, которые в регби-15, они тут готовились. Казань - одни из принципиальных соперников», - сообщил капитан РК «Локомотив-Пенза» Сергей Янюшкин.

Игра против прямого конкурента в борьбе за место в таблице пройдет 30 апреля на стадионе «Первомайский». Начало матча в 16:00.