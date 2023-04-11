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Спорт

«Университет-Визит» обыграл волейболисток «Алтая-АГАУ»

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Волейболистки «Университета-Визита» с победы начали выступление в заключительном, домашнем туре чемпионата российской Высшей лиги «Б».

Первым соперником по подгруппе, в которой коллективы борются за 7-13-е места, стала команда «Алтай-АГАУ». Барнаульские студентки навязали сурским девушкам серьезную борьбу. Первый сет взяли пензячки - 25:23, во втором сильнее были сибирячки - 26:24. У хозяек сказались проблемы с составом.

«Три травмированных игрока, из них два из основного состава, у которых уже системная травма. Поэтому попробуем пережить эти шесть дней. К сожалению, есть проблемы в подготовке именно к этому туру, последнему, потому что сезон заканчивается. Я не думаю, что это у нас у одних такие проблемы», - отметил главный тренер ВК «Университет-Визит» Александр Ганин.

В дальнейшем преимущество сурской дружины стало более явным. Они выиграли следующие партии (25:16 и 25:23) и завоевали победу со счетом 3:1. Но это только начало пути. Впереди встречи с соперницами из Воронежа, Шуи, Иркутска, Читы и Брянска.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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