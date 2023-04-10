Баскетболистки «Юности» попали в Финал четырех

10.04.2023 | 21:11

Баскетболистки «Юности» без особых проблем обеспечили себе попадание в Финал четырех российской Высшей лиги. В отборочной серии пензячки встречались с дублем ростовского «Пересвета-ЮФУ».

Уже после первой встречи, прошедшей на берегах Дона, сурская команда создала себе приличный задел в 40 очков. Так что в повторном матче красно-белые действовали раскрепощенно, понимая, что победный фундамент уже заложен, постоянно атаковали и к большому перерыву вели с большим гандикапом - 46:22.

В обороне также играли уверенно, о чем говорит тот факт, что соперницы ни разу не набрали более 14 очков за период. Итоговый результат снова стал разгромным - 81:49 в пользу «Юности».

«Нам удалось нейтрализовать их сильную сторону, выполнить установку на игру. Девочки сыграли надежно», - сообщил главный тренер БК «Юность» Дмитрий Нестеровский.

В чемпионате осталось провести заключительный этап, который пройдет в формате «Финала четырех». В борьбе за награды, кроме пензенской команды, будут участвовать дубли оренбургской «Надежды», новосибирского «Динамо» и красноярского «Енисея».