«Зенит» открыл домашний сезон проигрышем 0:1

08.04.2023 | 21:30

Домашний сезон для «Зенита» в рамках 2-го дивизиона Футбольной национальной лиги возобновился. В стартовом матче календарного года пензенская команда встретилась с соперниками из клуба «Сахалин». Борьба в буквальном смысле велась за 6 очков, ведь ситуация в турнирной таблице сложная, а эти коллективы находятся в ней по соседству.

Активнее встречу начали дальневосточники - они больше владели мячом и нанесли несколько ударов по воротам Алексея Балагана. Голкипер с ними справился, а в концовке тайма хозяева наладили взаимодействие и провели нескольких своих острых атак. Но все же на перерыв команды ушли при счете 0:0.

«Хотелось бы, чтобы быстрее все произошло, но время нужно. Пацаны хотят, но не все могут, пока нет взаимопонимания. Думаю, наладится, работа ведется», - отметил тренер ФК «Зенит» Владимир Радкевич.

Второй тайм прошел в равной борьбе, пензенцы владели инициативой, а гости организовывали быстрые контратаки. За 5 минут до финального свистка сказался опыт сахалинцев: после розыгрыша штрафного они забили победный мяч. 0:1 - «Зенит» уступил и остался на предпоследней строчке в таблице лиги.

Следующий матч в рамках чемпионата ФНЛ дружина сыграет в московском районе Строгино, а на родной газон вновь выйдет 22 апреля, когда город на Суре посетят соперники из дубля тульского «Арсенала».