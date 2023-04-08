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Спорт

В Пензе подвели итоги турнира имени Александра Кожевникова

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На один лед вышли профессионалы, любители и начинающие хоккеисты. В спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» подвели итоги сразу двух крупнейших турниров - среди любительских и среди юношеских команд. Поздравить победителей и призеров приехал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Надеюсь, вы получили удовольствие от игр, их было довольно много. Добра, благополучия и всего наилучшего!» - обратился к собравшимся легенда отечественного хоккея.

«Арслан», «Дионис», «Рубин», «Динамо», «Вольный», «Молния» и «ПЛХЛ» - эти команды приняли участие в турнире Александра Кожевникова в 2023 году. Многие спортсмены уже не раз встречались на льду и успели завязать приятельские отношения.

«Где-то можно один раз поддаться, чтобы увлечение было, мотивация. Можно поболтать, посмеяться и получать удовольствие от игры», - отметил игрок ХК «Рубин» Данил Козин (г. Кузнецк).

Кубок имени Александра Кожевникова завоевала «Молния», серебро забрала команда «Рубин», а на третьем месте - хоккейный клуб «Вольный».

«Уже вывели свои ошибки, по которым нам предстоит пройти. Будем над собой работать, и все у нас получится», - наметил цель Данил Козин.

На церемонии наградили также победителей и призеров регионального этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба», прошедших под патронажем полномочного представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном округе Игоря Комарова. В состязаниях приняли участие 86 команд юных хоккеистов 10-15 лет.

«Соревнования понравились, команды сильные были, играть интересно», - оценил игрок ХК «Маяк» Данил Вострокнутов (г. Нижний Ломов).

Юным хоккеистам вручили кубки и медали, спортивный инвентарь и экипировку.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Суркова
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