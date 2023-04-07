Пензенский самбист стал лучшим на первенстве ПФО

07.04.2023 | 19:46

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» Егор Запяткин вернулся из Самары с золотой медалью. Среди самбистов Приволжского федерального округа он лучший.

«Были моменты, когда было трудно, были - когда легко. Я слушал тренера, следовал его указаниям, поэтому так все произошло», - рассказал спортсмен.

Вместе с Егором на первенстве Приволжского федерального округа выступал и Данил Щепетков. Он выиграл восемь схваток и занял третье место.

«Там было человека два, после которых я устал, из-за усталости, скорее всего, и проиграл. Я записывал видео, как боролся, буду рассматривать, какие ошибки были», - отметил Данил.

Первенство Приволжского федерального округа - розыгрыш путевок в финальную часть. Победители и призеры будут представлять Пензенскую область на всероссийских состязаниях в июне.

«По этому возрасту всегда большое количество людей. Во многих регионах развивается самбо очень сильно, вид спорта очень популярный. Поэтому всегда сложно отобраться, особенно в Приволжском федеральном округе», - подчеркнул главный тренер СШОР «Витязь» Олег Можаров.

В апреле спортсмены поборются за победу и в других состязаниях.

«Будут выезжать на соревнования различного уровня все возрасты. Не только первенство России - у нас еще и всероссийские мероприятия, международные соревнования предстоят», - сообщил Олег Можаров.