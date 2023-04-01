В Пензу приехал известный мастер карате-кекусинкай

01.04.2023 | 21:00

Президент Федерации кекусинскай России приехал в Пензу, чтобы позаниматься с местными спортсменами. Александр Танюшкин передает им бесценный опыт.

Среди спортсменов не только новички - довольно много тех, кто уже заработал черный пояс, получал высшие награды на престижных соревнованиях. Все вместе набираются опыта у именитого мастера.

«Очень высокий уровень. У вас ребята занимают одно из лидирующих мест в России как по кумите, так и по ката. Моя задача - просто показать, что карате - это не только соревнования, а еще и боевое искусство, самооборона. Ну и еще раз пообщаться с ребятами», - рассказал президент Федерации кекусинкай России Александр Танюшкин.

«Для нас это уже традиция. В первый раз мы пригласили его сюда в 1996 году. С какими-то перерывами последние 10 лет регулярно приезжает в Пензу», - пояснил президент Пензенской региональной общественной организации карате-кекусинкай Владимир Сычин.

Как президент спортивной федерации Александр Танюшкин отвечает за все международные состязания, в которых участвуют спортсмены. Из-за сложившейся ситуации их стало меньше, однако мастер отмечает, что это не проблема: соревновательный опыт каратисты продолжают получать.

«С международной федерацией мы сотрудничаем, общаемся. Они нас приглашают на турниры, но наше присутствие бывает там нежелательно, а без флага мы выступать не хотим. И не хотим подвергать себя каким-то провокациям. Поэтому немножко держали паузу, а сейчас планируем проводить международные мероприятия среди тех стран, которые нас поддерживают: осенью - турнир в Шанхае, у нас там тоже ребята есть, и так, постепенно, со всеми дружественными странами», - сообщил наставник.

Александр Танюшкин приехал на два дня. Пензенским спортсменам предстоит сдать экзамен, по итогам которого им присвоят определенный дан.