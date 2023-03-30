Дартсмен из Пензы пополнил свою коллекцию очередным трофеем

30.03.2023 | 20:38

В богатейшей коллекции наград одного из лучших дартсменов страны Романа Обухова появился новый трофей. Пензенец стал победителем тура профессиональной российской лиги. Соревнование непривычное, проводится оно в шоу-формате и рассчитано прежде всего на телевизионный эфир.

«Для меня этот формат новый - выходишь не просто к мишени, а на сцену. Там есть зрители, там есть камеры, абсолютно другое освещение, другая атмосфера. А наш вид спорта на 85% - это психология», - рассказал дартсмен.

Одна четвертая и полуфинал дались спортсмену тяжело - он проигрывал, но сумел победить в последних легах. Однако в решающем поединке Роман, на майке которого всегда есть число 28 (именно во столько лет Обухов пришел в дартс) и прозвище Russian bear (которое ему дали иностранные коллеги), против соперника из Саратова выступил превосходно. «Русский медведь» очнулся от зимней спячки.

«У Владимира Акшулакова был перерыв, он как раз ждал наш второй полуфинал, и он не смог войти в игру. А мои даблы, которые меня подводили в самом начале, пошли, и поэтому получилось все достаточно хорошо», - отметил Роман Обухов.

Дартс в стране получает дополнительный импульс, и это не может не сказаться на развитии игры с дротиками в Сурском крае. Местная федерация строит планы по привлечению новых спортсменов.

«Мы организовали школу, в интернете можно найти про нее информацию, найти меня. С удовольствием ответим на все вопросы и будем развиваться», - сообщил Роман.

Обухов победил в первом этапе Про Тура, но это лишь начало. Подобные соревнования будут проходить каждый месяц, а в конце года 16 лучших отберутся на чемпионат мира.