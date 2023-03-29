Пензенские регбисты приняли участие в фотосессии с котами

29.03.2023 | 18:53

На регбийном поле - жесткие и брутальные, в жизни - белые и пушистые. Организаторы выставки «Котолокомотив» попытались совместить, казалось бы, несовместимое: символы мужской игры и олицетворение нежности. Попробовали - получилось.

«Все вели себя прилично, все были очень довольны, прекрасно общались с котиками. То, что наши ребята на лицо ужасные - добрые внутри, эта фотосессия подтвердила как нельзя лучше», - пошутил автор выставки Андрей Демин.

Многие посетители отметили, что позировавшие в одном кадре люди и кошки даже похожи друг на друга. И это действительно так: организаторы показа заранее попросили портреты регбистов, чтобы добиться такого эффекта.

«Каждому я подбирала «свою» породу, «своего» кота по внешности. И, мне кажется, на фотографиях видно, что они идеально подобраны друг для друга», - отметила координатор фотосессии Светлана Климова.

Для кошек фотосессия не стала чем-то особенным, ведь они прошли множество выставок и стали опытными моделями. А вот спортсменам понадобилось время на адаптацию. Впрочем, они внимательно слушали все инструкции и в конце концов и сами успокоились, и мурлык к себе расположили.

«Здорово, что на выставке столько людей, я даже не ожидал. Это был первый подобный опыт фото с котами, но я люблю всех животных, эксперимент действительно классный», - рассказал игрок РК «Локомотив-Пенза» Руди Ван Ройен.

Самое главное - во время съемки ни одна кошка и ни один игрок не пострадали. Так что поклонники животных и регби вправе ждать новых выставок пушистых питомцев и свежих баталий с участием клуба «Локомотив-Пенза».