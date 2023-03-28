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Спорт

В Пензе представители власти сразились на спартакиаде

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Представители областного правительства и региональных министерств собрались в центре «Юность» на региональной спартакиаде органов государственной власти.

«Сюда входят и настольный теннис, и волейбол, и мини-футбол, и баскетбол, и разные виды», - рассказал заведующий отделом Центра спортподготовки Пензенской области Владимир Голяс.

Накануне команды сражались на мини-футбольном поле, теперь сыграли в баскетбол и стритбол.

«Это лишний повод провести время в движении, заняться спортом со своими коллегами, в том числе из других ведомств, пообщаться в неформальной обстановке, что нам не так часто удается. И баскетбол - это игра командная, контактная, динамичная, я считаю, это полезно каждому госслужащему», - подчеркнул начальник отдела министерства экономического развития и промышленности области Артем Войнов.

Спартакиада посвящена 100-летию образования Министерства спорта Российской Федерации. За век ведомство претерпело изменения, называлось Высшим советом физкультуры, всесоюзным комитетом, было агентством и департаментом. Задачи его не менялись: все - для здоровья нации и ее спортивного развития.

Региональные состязания государственных служащих завершатся 26 августа.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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