Каменские регбистки разгромили конкуренток на первенстве ПФО

28.03.2023 | 20:27

Воспитанницы каменского «Локомотива» одержали двойную победу на масштабном домашнем регбийном турнире. Соревнования были разделены на две части.

Представительницы старшей возрастной категории, 2007-2008 года рождения, сражались за звание победительниц первенства ПФО.

Хозяйки турнира прошлись по другим командам катком, победив всех конкуренток в подгруппе, всухую обыграв в полуфинале принципиальных соперниц из Подмосковья и, наконец, в решающем поединке разгромив калининградок. «Локомотив-ДЮСШ» завоевал золото и путевку на первенство России.

«Основное направление развития федерации - это работа с резервами, работа с молодежью, и Федерация регби России не исключение. У нас существует программа по развитию именно юношеского женского регби, и такие соревнования являются ее частью», - рассказал федеральный тренер по работе с резервом ФРР Григорий Малютин.

Младшие регбистки, 2009-2010 года рождения, боролись на ставшем уже традиционным Кубке Воейкова. Их поход за трофеем получился убедительным и полностью повторил путь старших одноклубниц.

Победы на предварительном этапе, в 1/2 финала и главном матче над соперницами из Долгопрудного получились красивыми и крупными по счету. Таким образом, «Локомотив-ДЮСШ» выиграл еще и Кубок Воейкова, причем сделал это впервые в своей истории.