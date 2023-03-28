Сетевое издание|18+|Вторник|28 мар 2023|21:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Каменские регбистки разгромили конкуренток на первенстве ПФО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Воспитанницы каменского «Локомотива» одержали двойную победу на масштабном домашнем регбийном турнире. Соревнования были разделены на две части.

Представительницы старшей возрастной категории, 2007-2008 года рождения, сражались за звание победительниц первенства ПФО.

Хозяйки турнира прошлись по другим командам катком, победив всех конкуренток в подгруппе, всухую обыграв в полуфинале принципиальных соперниц из Подмосковья и, наконец, в решающем поединке разгромив калининградок. «Локомотив-ДЮСШ» завоевал золото и путевку на первенство России.

«Основное направление развития федерации - это работа с резервами, работа с молодежью, и Федерация регби России не исключение. У нас существует программа по развитию именно юношеского женского регби, и такие соревнования являются ее частью», - рассказал федеральный тренер по работе с резервом ФРР Григорий Малютин.

Младшие регбистки, 2009-2010 года рождения, боролись на ставшем уже традиционным Кубке Воейкова. Их поход за трофеем получился убедительным и полностью повторил путь старших одноклубниц.

Победы на предварительном этапе, в 1/2 финала и главном матче над соперницами из Долгопрудного получились красивыми и крупными по счету. Таким образом, «Локомотив-ДЮСШ» выиграл еще и Кубок Воейкова, причем сделал это впервые в своей истории.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте