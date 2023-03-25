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Спорт

В Пензе стартовали всероссийские соревнования по фехтованию

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Пенза принимает всероссийские соревнования по фехтованию. Во дворце спорта «Буртасы» выступают сильнейшие атлеты страны. Любой из поединков может длиться всего несколько секунд.

«Согласно рейтингу разбиваются на группы. В группах фехтуют бои на 5 ударов, каждый с каждым - если в группе 7 человек, проходит 6 боев. По итогам первого тура выстраивается рейтинг групп. Дальше фехтуют друг с другом на 15 ударов. Если проиграл, выбываешь из соревнования. Это олимпийская система прямого выбывания», - пояснил главный судья соревнований Владислав Шамис (г. Москва).

В состязаниях участвуют около 100 спортсменов - как мужчины, так и представительницы прекрасной половины человечества. Яна Егорян, двукратная чемпионка Олимпийских игр по фехтованию на сабле, в Пензу приехала впервые.

«Очень рада, что наконец-то можно посещать другие города, страна большая, фехтование везде развивается. Здесь большой пример того, как всего за несколько лет выросло очень много спортсменов, которые станут представлять свой город. В фехтовании все важно: мы и бегаем, и прыгаем, и плаваем, и тренируемся в тренажерном зале», - отметила девушка.

«Проходит отбор в сборную команду России, и этот турнир входит в систему отбора», - сообщил старший тренер женской сборной России по фехтованию на саблях Дмитрий Глотов.

В течение двух дней судьи будут выявлять сильнейших: сначала - в индивидуальном зачете, затем - в командном.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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