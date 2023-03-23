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Спорт

Зареченский «Союз» обыграл баскетболистов из Тольятти

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Баскетболисты «Союза» выступили в очередном туре в рамках третьего этапа чемпионата российской детско-юношеской лиги. Зареченская молодежка провела пять матчей, и не все удались зелено-белым.

Стартовала сурская команда неудачно, дважды уступив: соперникам из Новосибирска - со счетом 52:83, нижегородцам в более упорной борьбе - 81:86.

Но затем началась светлая полоса. Поединок против хозяев из екатеринбургской спортшколы имени Александра Мышкина удалось выиграть за счет успешно проведенной третьей четверти. Итоговый результат - 83:70.

Самым бескомпромиссным для зареченцев стало сражение с представителями тольяттинской СШОР № 2. Соперники провели абсолютно равный матч и в основное время не смогли выявить победителя - 76:76. А в овертайме удача была на стороне коллектива из закрытого города - «Союз» отпраздновал успех со счетом 91:90.

Если бы команда одолела сверстников из Люберец, то могла бы войти в тройку лидеров. Но подмосковные баскетболисты были сильнее (65:51), и зареченцы по дополнительным показателям опустились на пятое место в таблице подгруппы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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