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Спорт

Молодежка «Лагуны-УОР» привезла серебро с первенства России

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У пензенских футболисток праздник. В стенах министерства спорта чествовали молодежную сборную по мини-футболу «Лагуну-УОР». Девушки привезли серебро с финала первенства России, который прошел в Нижегородской области.

«Желаем вам стремиться дальше завоевывать, не бросать футбол ни в коем случае, переходить во взрослую команду и показывать хорошую игру», - поздравил первый заместитель министра физкультуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.

Девушкам пришлось изо дня в день соревноваться с пятью сильнейшими командами страны. Лишь питерский «Кристалл» выиграл матч с «Лагуной» - 6:2.

«Очень сложно после тяжелых игр на износ находить еще эмоции, копить их к следующей игре, быстро переключаться от одной к другой. Каждый день мы были в тонусе, никакого расслабления. Естественно, соблюдали режим питания, сна и отдыха в обязательном порядке, потому что только так можно было подготовиться», - рассказал старший тренер молодежной команды «Лагуна-УОР» Максим Юдин.

«Немного оступились в первом матче, но, я думаю, некоторых девчонок это завело и за счет этого мы пошли и дальше играли. Хочу поблагодарить тренерский штаб и команду», - отметила капитан молодежной команды «Лагуна-УОР» Ольга Пяткова.

Дипломами и благодарственными письмами наградили и тренерский состав, и игроков. Анастасия Ченьгаева признана лучшим нападающим турнира.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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